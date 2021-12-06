Прощание с Марком Рудинштейном пройдет 8 декабря в Доме кино

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Прощание с кинопродюсером Марком Рудинштейном пройдет в Доме кино. Об этом рассказала РИА Новости его жена Наталья.

По ее словам, церемония запланирована на 11:30 8 декабря. После чего состоится кремация.

Марк Рудинштейн скончался 5 декабря в возрасте 75 лет. До этого кинопродюсер был госпитализирован в больницу с сердечным приступом.

Рудинштейн известен как создатель фестиваля "Кинотавр", которым руководил 15 лет, до 2004 года. Среди работ с его участием – мелодрама "Приходи на меня посмотреть", детектив "Завтра будет завтра", драма "Вольф Мессинг: видевший сквозь время" и другие.

