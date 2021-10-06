Сенатор Селезнев скончался от COVID-19

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Сенатор от Адыгеи Олег Селезнев умер от последствий коронавируса на 63-м году жизни, рассказал председатель комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко. Об этом сообщает РИА Новости.

"К сожалению, это так, Олег Викторович скончался", – рассказал он.

Соболезнования в связи со смертью Селезнева выразила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Она адресовала слова поддержки родным и близким сенатора, который, по ее словам, был принципиальным и ответственным политиком.

"Много лет он плодотворно трудился на благо России, внес значимый вклад в обеспечение национальной безопасности, укрепление законности и правопорядка в стране", – заявила Матвиенко.

Олег Селезнев родился в 1959 году. Работал в должности члена Совета Федерации от Адыгеи с 2017 года, был членом комитета по международным делам. До этого служил на посту первого замначальника УФСБ по Краснодарскому краю и начальника УФСБ по Адыгее. Окончил службу в звании генерал-майора.