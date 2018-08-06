Мать Владимира Винокура умерла на 97-м году жизни

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Мать Владимира Винокура Анна Юрьевна умерла на 97-м году жизни. Об этом артист сообщил в социальной сети.

"Дорогая мамочка! Люблю тебя! И буду любить тебя всегда! Прощай, родная", – написал Винокур в Instagram.

Анна Юльевна родилась в 1922 году, работала преподавателем русского языка и литературы, заслуженный учитель РСФСР, передают "Аргументы недели".



Ранее сообщалось, что актер Виктор Черненко скончался в возрасте 56 лет. Похороны пройдут 6 августа в Луганске. Причина смерти актера неизвестна. Черненко играл в Московском независимом театре и украинском Николаевском драматическом театре.