Умер музыкант Дживан Гаспарян

Фото: ТАСС/Эмиль Матвеев
6 июля в возрасте 92 лет скончался народный артист Армянской ССР, музыкант и мастер игры на дудуке Дживан Гаспарян. Запись об этом опубликовал на своей странице в Facebook внук артиста Дживан Гаспарян – младший.
"С прискорбием сообщаю о моей большой утрате. Покойся с миром", – написал он, сопроводив пост фотографией музыканта.
Дживан Гаспарян родился в 1928 году. Играть на национальном армянском музыкальном инструменте дудуке он начал еще в детские годы.
В 1948 году музыкант стал участником ансамбля национальной песни и танца, регулярно представлял Армянскую ССР на престижных международных смотрах.
В 1980-е артист уехал в Соединенные Штаты, где исполнял композиции на дудуке, в том числе для кинолент. В числе наиболее известных – "Гладиатор" и "Последнее искушение Христа".
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