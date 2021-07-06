Умер музыкант Дживан Гаспарян

Фото: ТАСС/Эмиль Матвеев

6 июля в возрасте 92 лет скончался народный артист Армянской ССР, музыкант и мастер игры на дудуке Дживан Гаспарян. Запись об этом опубликовал на своей странице в Facebook внук артиста Дживан Гаспарян – младший.

"С прискорбием сообщаю о моей большой утрате. Покойся с миром", – написал он, сопроводив пост фотографией музыканта.

Дживан Гаспарян родился в 1928 году. Играть на национальном армянском музыкальном инструменте дудуке он начал еще в детские годы.

В 1948 году музыкант стал участником ансамбля национальной песни и танца, регулярно представлял Армянскую ССР на престижных международных смотрах.

В 1980-е артист уехал в Соединенные Штаты, где исполнял композиции на дудуке, в том числе для кинолент. В числе наиболее известных – "Гладиатор" и "Последнее искушение Христа".

