Скончался солист Мариинского театра Александр Гергалов

Фото: www.mariinsky.ru
Солист оперной труппы Мариинского театра Александр Гергалов скончался в возрасте 62 лет. Об этом сообщили в пресс-службе театра.
Уточняется, что заслуженный артист России умер после продолжительной болезни. "5 июля ему исполнилось бы 63 года", – сказано в сообщении.
Коллектив театра выразил соболезнования родным и близким оперного певца.
Выпускник Ленинградской государственной консерватории имени Римского-Корсакова, Александр Гергалов стал лауреатом многих международных и всесоюзных музыкальных конкурсов. С 1991 года он работал в Мариинке. Гергалов прославился исполнением партий Онегина ("Евгений Онегин"), Болконского ("Война и мир), Щелкалова ("Борис Годунов"), Елецкого ("Пиковая дама"), Дона Карлоса ("Сила судьбы") и Альмавивы ("Свадьба Фигаро").
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