Скончался солист Мариинского театра Александр Гергалов

Солист оперной труппы Мариинского театра Александр Гергалов скончался в возрасте 62 лет. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

Уточняется, что заслуженный артист России умер после продолжительной болезни. "5 июля ему исполнилось бы 63 года", – сказано в сообщении.

Коллектив театра выразил соболезнования родным и близким оперного певца.

Выпускник Ленинградской государственной консерватории имени Римского-Корсакова, Александр Гергалов стал лауреатом многих международных и всесоюзных музыкальных конкурсов. С 1991 года он работал в Мариинке. Гергалов прославился исполнением партий Онегина ("Евгений Онегин"), Болконского ("Война и мир), Щелкалова ("Борис Годунов"), Елецкого ("Пиковая дама"), Дона Карлоса ("Сила судьбы") и Альмавивы ("Свадьба Фигаро").