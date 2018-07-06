Умерла художник по костюмам "Мосфильма" Ганна Ганевская

Фото: YouTube/Первый образовательный телеканал

Художник по костюмам киноконцерна "Мосфильм" Ганна Ганевская скончалась в столице, пишет "Газета.ру".

Как уточнили в Союзе кинематографистов в августе художнице исполнилось бы 92 года. Прощание с ней состоится в субботу, 7 июля, в 11:00 в Городской Клинической больнице № 4.

Ганевская родилась в 1926 года в Калинине (ныне – Тверь). Окончив факультет конструирования одежды Текстильного института и аспирантуру Института истории и теории искусств АН СССР, она с 1957 года работала на киностудии "Мосфильм". В качестве художника по костюмам Ганевская принимала участие в производстве 20 кинокартин. В их числе – "Живые и мертвые" Александра Столпера (1964), "Любимая женщина механика Гаврилова" Петра Тодоровского (1981) и "Мать" Глеба Панфилова (1990).

Творческие заслуги Ганевской трижды отметили кинопремией "Ника" в номинации "за лучшую работу художника по костюмам". Эти награды она получила за фильмы "Скверный анекдот" (1988), "Мать"(1991) и "Незримый путешественник" (1980). Ей также было присвоено звание заслуженного художника России.