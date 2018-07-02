Скончалась актриса Театра музкомедии Ольга Лозовая

Фото: vk.com
Актриса петербургского Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая скончалась в возрасте 46 лет. Об этом сообщает пресс-служба театра.
"Весь коллектив театра выражает соболезнование родным и близким Ольги и скорбит вместе с ними", – сказано в сообщении пресс-службы.
В театре уточнили, что о месте и времени прощания с актрисой объявят позднее.
Лозовая родилась в 1972 году в городе Энгельс Саратовской области. Окончив Саратовскую государственную консерваторию и Томское музыкальное училище, она работала в музыкальных театрах Томска и Волгограда. В 1999 году Лозовая стала актрисой петербургского Театра музыкальной комедии.
На сцене Театра музкомедии Лозовая сыграла более двадцати разноплановых ролей. В их числе – Изабелла ("Венские встречи" Штрауса), Мабель Гибсон ("Мистер Икс". Кальмана), Минни ("Хелло, Долли!" Германа), Стаси ("Сильва" Кальмана). Наряду с опереттами, актриса с успехом выступила в нескольких мюзиклах. Например, она исполнила роль Рокси Харт в знаменитом "Чикаго".
В 2005 году Ольге Лозовой присвоили звание "Заслуженная артистка России". А четыре года спустя ее заслуги были отмечены медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
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