Актера Кокшенова похоронят на Новодевичьем кладбище

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Народный артист России Михаил Кокшенов будет кремирован и похоронен на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщила на своей странице в Facebook поэтесса Любовь Воропаева.
"Прощание с Михаилом Кокшеновым пройдет в ритуальном зале Митинского крематория в 10:30 в воскресенье, 7 июня. Позднее урна с прахом будет захоронена в фамильном склепе на Новодевичьем кладбище недалеко от могилы Гоголя", – написала Воропаева.
Она добавила, что актера похоронят рядом с его мамой, бабушкой и другими родственниками.
Михаил Кокшенов скончался на 84-м году жизни. В 2017 году он перенес инсульт, после чего долго восстанавливался. Последние полгода артист боролся с тяжелой болезнью.
В 1957 году он окончил отделение геологоразведки Московского индустриального техникума. Во время учебы параллельно ходил на занятия в театральной студии Дома культуры имени Русакова.
В 1957-м впервые принял участие в киносъемках, исполнив эпизодическую роль комсомольца в драме Александра Зархи "Высота". В 1963-м окончил Театральное училище имени Щукина.
За свою карьеру он сыграл более чем в 100 фильмах, выступал в театре. Зрителям Кокшенов известен по кинолентам "Не может быть", "Самая обаятельная и привлекательная", "Афоня".
Скончался народный артист России Михаил Кокшенов
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