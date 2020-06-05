"Замечательный кинорежиссер". Гаркалин – о Кокшенове

Фото: кадр из фильма "Русский бизнес", режиссеры Михаил Кокшенов, Марк Айзенберг
Советский и российский актер, театральный педагог Валерий Гаркалин рассказал Москве 24 об актере Михаиле Кокшенове, скончавшемся на 84-м году жизни.
Гаркалин назвал его бесконечно творческим человеком. По словам педагога, Кокшенов не довольствовался одними заслугами в кинокарьере, а занимался также кинорежиссурой в жанре народной кинокомедии.
"Я не понаслышке знаю, как это трудно, но очень увлекательно. В этом смысле Миша очень любил трудности и увлекался всеми видами драматического существования. Он был прекрасный артист, прекрасный партнер и замечательный кинорежиссер", – подчеркнул Гаркалин.
Он добавил, что в жизни Кокшенов был таким же веселым, как и на экране. "Он был в этом смысле, что называется, "ни дня без шутки". Работать с ним было очень весело, потому что он был очень смешной и очень смешлив", – заключил актер.
Последние полгода Михаил Кокшенов боролся с тяжелой болезнью. В 2017 году артист перенес инсульт, после которого долгое время восстанавливался.
За свою карьеру он сыграл более чем в 100 фильмах, выступал в театре. Зрителям Кокшенов известен по кинолентам "Не может быть", "Самая обаятельная и привлекательная", "Афоня".
Умер актер Михаил Кокшенов
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