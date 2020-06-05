"Его участие всегда приносило успех и смех". Грачевский – о Михаиле Кокшенове

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Кинорежиссер, сценарист и создатель телеальманаха "Ералаш" Борис Грачевский выразил соболезнования в связи с кончиной актера Михаила Кокшенова. В разговоре с Москвой 24 он заявил, что артист зарекомендовал себя как потрясающий комик.

"Практически с первых шагов "Ералаша" появился этот удивительный, яркий, сочный артист. Это не было нашим изобретением, он уже себя зарекомендовал мощным и ярким артистом. Это был абсолютно настоящий комедийный артист, который занял, так сказать, место Савелия Крамарова – лучший и самый веселый по тем временам", – заявил Грачевский.

По словам режиссера, Кокшенов был органичен в комических ролях и не пытался изменить амплуа. Впоследствии он продолжил карьеру в качестве продюсера и даже сам снимал фильмы.

"Потом он стал продюсером и режиссером и успешно снимал очень простые, хоть и низкобюджетные, но хорошие смешные картины, и они пользуются успехом", – заявил создатель "Ералаша".

Грачевский также вспомнил, что некоторые серии знаменитого альманаха были сняты по рассказам Кокшенова.

Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Причина смерти не была объявлена, однако известно, что в 2017 году артист перенес инсульт, после которого долгое время восстанавливался.

За свою карьеру актер сыграл более чем в 100 фильмах, выступал в театре. Зрителям Кокшенов полюбился ролями в фильмах "Не может быть", "Самая обаятельная и привлекательная", "Афоня".

