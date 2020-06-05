Фроловцева выразила соболезнования в связи со смертью Кокшенова

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Российская актриса театра и кино Анна Фроловцева выразила соболезнования в связи со смертью народного артиста России Михаила Кокшенова, передает RT.

"Я с ним снималась. Он был очень хорошим артистом и человеком. Всегда с юмором. Мне говорили, что он болел. Очень жалко, что жизнь так устроена", – сказала Фроловцева.

Михаил Кокшенов скончался на 84-м году жизни. Об этом сообщила 5 июня поэтесса Любовь Воропаева. В 2017 году он перенес инсульт, с тех пор на публике артист не появлялся.

Михаил Кокшенов родился 16 сентября 1936 года в Москве. В актерскую профессию пришел после 1963 года, когда окончил Театральное училище имени Щукина. С 1966 года артист начал не только выступать на сцене, но и сниматься в кино.

За карьеру Михаил Кокшенов снялся более чем в 100 фильмах. Актер сыграл в картинах "Не может быть", "Самая обаятельная и привлекательная", "Афоня". Также был в составе актеров детского сериала-альманаха "Ералаш".

