В Гильдии актеров кино выразили соболезнования в связи со смертью Кузнецова

Соболезнования в связи со смертью актера Александра Кузнецова выразила директор Гильдии актеров кино России Валерия Гущина.
Она отметила, что познакомилась с Кузнецовым очень давно. "На свете стало на одну улыбку меньше. Такой улыбки, как у Александра Кузнецова, не было ни у кого", – вспоминает Гущина. По ее словам, в фильме "Джек Восьмеркин – американец" актер "покорил всех молодостью и талантом", а также "именно этой улыбкой".
"Саша был верным другом и очень порядочным человеком. Он никогда не перекладывал ни на кого свои муки от онкологии", – добавила Гущина в разговоре с RT.
Ранее сообщалось, что актер Александр Кузнецов скончался на 60-м году жизни. О его кончине сообщил народный артист России Эммануил Виторган.
За свою актерскую карьеру Кузнецов сыграл более чем в 70 фильмах. Известность ему принесли роли в картинах "Джек Восьмеркин – американец", "Комедия строгого режима" и "Парад планет". Он также снялся в ряде американских фильмов и сериалов. В их числе – "Разрушитель", "Миротворец", "Беверли-Хиллз, 90210", "Полиция Нью-Йорка" и "Санта-Барбара".
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