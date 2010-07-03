Фото: кадр из фильма "Джек Восьмеркин – американец”, режиссер Евгений Татарский
Умер актер Александр Кузнецов, который сыграл в фильмах "Джек Восьмеркин – американец" и "Парад планет". Ему было 59 лет. О смерти Кузнецова сообщил народный артист России Эммануил Виторган.
"Сегодня... В 9 утра... Сашенька Кузнецов! Спасибо, что ты был с нами. Ты так боролся за жизнь. Сегодня на закрытии сезона мы скажем о тебе, дорогой ты наш! Земля тебе пухом", – написал Виторган на своей странице в Instagram.
"Свои люди": Александр Кузнецов
Александр Кузнецов сыграл более чем в 70 фильмах. В его фильмографии – "Комедия строгого режима", "Аэлита, не приставай к мужчинам", "Две стрелы. Детектив каменного века", сериалы "Метод Фрейда", "Гадалка", "Глухарь".
Он снялся в американских фильмах "Разрушитель", "Миротворец", в сериалах "Беверли-Хиллз, 90210", "Полиция Нью-Йорка", "Санта-Барбара".
Актер преподавал в Школе-студии МХАТ на русско-англоязычных курсах. Также он основал международную киношколу "Кузница Кино и Телевидения".
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.