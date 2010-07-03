Фото: кадр из фильма "Джек Восьмеркин – американец”, режиссер Евгений Татарский

Умер актер Александр Кузнецов, который сыграл в фильмах "Джек Восьмеркин – американец" и "Парад планет". Ему было 59 лет. О смерти Кузнецова сообщил народный артист России Эммануил Виторган.

"Сегодня... В 9 утра... Сашенька Кузнецов! Спасибо, что ты был с нами. Ты так боролся за жизнь. Сегодня на закрытии сезона мы скажем о тебе, дорогой ты наш! Земля тебе пухом", – написал Виторган на своей странице в Instagram.



"Свои люди": Александр Кузнецов

Александр Кузнецов сыграл более чем в 70 фильмах. В его фильмографии – "Комедия строгого режима", "Аэлита, не приставай к мужчинам", "Две стрелы. Детектив каменного века", сериалы "Метод Фрейда", "Гадалка", "Глухарь".

Он снялся в американских фильмах "Разрушитель", "Миротворец", в сериалах "Беверли-Хиллз, 90210", "Полиция Нью-Йорка", "Санта-Барбара".

Актер преподавал в Школе-студии МХАТ на русско-англоязычных курсах. Также он основал международную киношколу "Кузница Кино и Телевидения".