Прощание с модельером Валентином Юдашкиным началось в Москве

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Началась церемония прощания с советским и российским художником-модельером Валентином Юдашкиным на Троекуровском кладбище в Москве.

С модельером пришли проститься пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, телеведущий Леонид Якубович, телеведущая Эвелина Хромченко, народный артист РСФСР Владимир Винокур, актриса Клара Новикова, певица Алла Пугачева, певец Олег Газманов, стилист Серей Зверев, политик Денис Мантуров, певец Стас Михайлов, актер Владимир Машков, певец Николай Басков и другие.

Юдашкин скончался на 60-м году жизни во вторник, 2 мая. Супруга модельера подтвердила его смерть.

Известно, что здоровье модельера резко ухудшилось, из-за чего ему пришлось отправиться в больницу. В последнее время Юдашкин проходил лечение в онкологическом центре имени Блохина и принимал противоопухолевые препараты.



Валентин Юдашкин умер на 60-м году жизни