Скончался экс-директор ФСБ Николай Ковалев

Фото: ТАСС/Николай Малышев

Депутат Госдумы, экс-директор ФСБ России Николай Ковалев скончался на 70-м году жизни. Об этом сообщил вице-спикер нижней палаты парламента Сергей Неверов.

"Умер Николай Дмитриевич Ковалев", − написал Неверов на своей странице в Facebook.

Он отметил, что Ковалев впервые был избран депутатом ГД в 1999 году. По словам вице-спикера, Ковалев возглавлял ФСБ в сложное время и "был настоящим борцом и отзывчивым человеком".

"Много хороших и добрых воспоминаний связано с ним. Не верится, что его больше с нами нет", − цитирует политика РИА Новости. Он также выразил соболезнования родным и близким парламентария.