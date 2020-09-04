В Москве простились с артисткой Ириной Печерниковой

Фото: кадр из фильма "Первая любовь" (1968), режиссер – Василий Ордынский

В Москве завершилась церемония прощания с заслуженной артисткой РСФСР Ириной Печерниковой, сообщает РИА Новости.

Проститься с артисткой пришли ее родные, коллеги по сцене и съемочной площадке, друзья и однокурсники. После гражданской панихиды Печерникову кремировали.

Когда урна с прахом будет готова, ее захоронят на Ваганьковском кладбище в ячейке, где уже находится урна с прахом ее последнего мужа Александра Соловьева.

Печерникова ушла из жизни 1 сентября – за день до своего 75-летия.

Заслуженная артистка РСФСР Ирина Печерникова родилась 2 сентября 1945 года в Грозном. В 1966 году начала работать в Московском театре имени Ленинского комсомола. С 1978 по 1990 год играла в Академическом Малом театре.

В кино Печерникова дебютировала в фильме-опере 1967 года "Каменный гость". Свою самую известную роль – учительница английского языка Наталья Горелова – артистка сыграла в фильме 1968 года "Доживем до понедельника".