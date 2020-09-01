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Культура

01 сентября, 23:27

Скончалась звезда фильма "Доживем до понедельника" Ирина Печерникова

утраты культура

Фото: Фотохроника ТАСС

Не стало заслуженной артистки РСФСР Ирины Печерниковой. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление подруги актрисы Нины Давыдовой.

"Она сегодня вечером скончалась, пока причина смерти неизвестна, мы сидим, ждем полицию", – сообщила Давыдова.

Известно, что артистке было 74 года.

Ирина Печерникова родилась 2 сентября 1945 года в городе Грозном. В 1966 году начала работать в Московском театре имени Ленинского комсомола. С 1978 по1990 год играла в Академическом Малом театре.

В кино Печерникова дебютировала в фильме-опере 1967 года "Каменный гость". Свою самую известную роль – учительницы английского языка Натальи Гореловой – артистка сыграла в фильме 1968 года "Доживем до понедельника".

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