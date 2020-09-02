Названы место и время прощания с Ириной Печерниковой

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Стали известны место и время прощания с заслуженной актрисой РФ Ириной Печерниковой. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Гильдии актеров кино Союза кинематографистов.

Так, прощание с Печерниковой состоится в пятницу, 4 сентября. Оно пройдет в ритуальном зале Центральной клинической больницы гражданской авиации.

"(Прощание. – Прим. Ред.) будет закрытым, смогут присутствовать только родственники", – отметили в пресс-службе.

Ирина Печерникова скончалась 1 сентября, за день до своего 75-летия. О кончине актрисы сообщила ее подруга Нина Давыдова. Причина смерти не уточнялась.

Позднее стало известно, что актрису кремируют и похоронят на Ваганьковском кладбище.

Заслуженная артистка РСФСР Ирина Печерникова родилась 2 сентября 1945 года в Грозном. В 1966 году начала работать в Московском театре имени Ленинского комсомола. С 1978 по 1990 год играла в Академическом Малом театре.

В кино Печерникова дебютировала в фильме-опере 1967 года "Каменный гость". Свою самую известную роль – учительница английского языка Наталья Горелова – артистка сыграла в фильме 1968 года "Доживем до понедельника".