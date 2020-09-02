Актрису Ирину Печерникову похоронят на Ваганьковском кладбище

Фото: кадр из фильма "Доживем до понедельника", режиссер – Станислав Ростоцкий
Актрису Ирину Печерникову кремируют и захоронят на Ваганьковском кладбище, сообщили РИА Новости в пресс-службе Союза кинематографистов РФ.
Дата и место прощания пока неизвестны.
Печерникова скончалась 1 сентября, за день до своего 75-летия. О кончине актрисы сообщила ее подруга Нина Давыдова. Причина смерти не уточняется.
Заслуженная артистка РСФСР Ирина Печерникова родилась 2 сентября 1945 года в Грозном. В 1966 году начала работать в Московском театре имени Ленинского комсомола. С 1978 по 1990 год играла в Академическом Малом театре.
В кино Печерникова дебютировала в фильме-опере 1967 года "Каменный гость". Свою самую известную роль – учительница английского языка Наталья Горелова – артистка сыграла в фильме 1968 года "Доживем до понедельника".
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: