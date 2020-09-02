Актрису Ирину Печерникову похоронят на Ваганьковском кладбище

Фото: кадр из фильма "Доживем до понедельника", режиссер – Станислав Ростоцкий

Актрису Ирину Печерникову кремируют и захоронят на Ваганьковском кладбище, сообщили РИА Новости в пресс-службе Союза кинематографистов РФ.

Дата и место прощания пока неизвестны.

Печерникова скончалась 1 сентября, за день до своего 75-летия. О кончине актрисы сообщила ее подруга Нина Давыдова. Причина смерти не уточняется.

Заслуженная артистка РСФСР Ирина Печерникова родилась 2 сентября 1945 года в Грозном. В 1966 году начала работать в Московском театре имени Ленинского комсомола. С 1978 по 1990 год играла в Академическом Малом театре.

В кино Печерникова дебютировала в фильме-опере 1967 года "Каменный гость". Свою самую известную роль – учительница английского языка Наталья Горелова – артистка сыграла в фильме 1968 года "Доживем до понедельника".