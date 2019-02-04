Скончался композитор Вячеслав Овчинников

Фото: Фотохроника ТАСС/Владимир Савостьянов

Советский и российский композитор Вячеслав Овчинников умер на 83-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда Союза кинематографистов РФ Клима Лаврентьева.

По словам Лаврентьева, Овчиннкова не стало вечером 4 февраля. Причина смерти не уточняется.

Композитор и дирижер родился 29 мая 1936 года в Воронеже. Сперва окончил музыкальное училище имени Чайковского, а затем и Московскую консерваторию имени Чайковского.

Был членом Союза композиторов СССР и Союза кинематографистов СССР. Овчинников создал оперы "Маскарад" и "На заре туманной юности", а также балеты "Суламифь", "Война и мир" и "Песнь Песней".

Он стал автором музыки к кинофильмам Андрея Тарковского "Андрей Рублев", "Иваново детство" и другим картинам.