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Умер лауреат Нобелевской премии мира Джон Хьюм. Ему было 83 года, передает RT со ссылкой на заявление семьи политика.

"С глубокой печалью сообщаем, что Джон мирно скончался рано утром после непродолжительной болезни", – говорится в сообщении.

Ирландский политический деятель Джон Хьюм родился в 1937 году в Северной Ирландии. Он окончил колледжи Святого Колумба и Святого Патрика, а позднее и Ирландский национальный университет.

Хьюм посвятил свою жизнь разрешению североирландского конфликта, призывая к мирному сотрудничеству протестантов и католиков. С 1979 года он возглавлял социал-демократическую и лейбористскую партию Северной Ирландии.

В 1996 году состоялись переговоры между Великобританией и Ирландией по вопросу разрешения конфликта. Спустя год при поддержке Хьюма к переговорам присоединилась партия "Шинн фейн".

В результате по окончании переговоров было заключено Белфастское соглашение ("Соглашение Страстной пятницы"). В 1998 году Хьюм получил Нобелевскую премию мира как один из архитекторов мирного соглашения.