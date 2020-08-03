Фото: AP PHOTO/CARL DUYCK
Умер лауреат Нобелевской премии мира Джон Хьюм. Ему было 83 года, передает RT со ссылкой на заявление семьи политика.
"С глубокой печалью сообщаем, что Джон мирно скончался рано утром после непродолжительной болезни", – говорится в сообщении.
Ирландский политический деятель Джон Хьюм родился в 1937 году в Северной Ирландии. Он окончил колледжи Святого Колумба и Святого Патрика, а позднее и Ирландский национальный университет.
Хьюм посвятил свою жизнь разрешению североирландского конфликта, призывая к мирному сотрудничеству протестантов и католиков. С 1979 года он возглавлял социал-демократическую и лейбористскую партию Северной Ирландии.
В 1996 году состоялись переговоры между Великобританией и Ирландией по вопросу разрешения конфликта. Спустя год при поддержке Хьюма к переговорам присоединилась партия "Шинн фейн".
В результате по окончании переговоров было заключено Белфастское соглашение ("Соглашение Страстной пятницы"). В 1998 году Хьюм получил Нобелевскую премию мира как один из архитекторов мирного соглашения.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: