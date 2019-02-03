В Петербурге скончался актер Анатолий Артемов

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В Санкт-Петербурге на 77-м году жизни скончался актер Анатолий Артемов. Артист ушел из жизни после непродолжительной болезни, сообщает РИА Новости.

О дате и месте прощания с актером будет объявлено позже.

Последние 30 лет Артемов работал в Молодежном театре на Фонтанке. На его счету такие спектакли, как "Мещанин во дворянстве" и "Танго".