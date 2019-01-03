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15:55

Умерла заслуженная артистка России Райна Праудина

утраты

15:55

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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Заслуженная артистка России Райна Праудина скончалась 2 января на 84-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом со ссылкой на пресс-службу театра "У Никитских Ворот" сообщает Агентство "Москва".

"В театре горе – 2 января, после продолжительной болезни, скончалась Р.Праудина, артистка нашего театра, народная артистка Латвии, заслуженная артистка России. Скорбим вместе с родными и близкими Р.Праудиной", – говорится в сообщении театра.

Дата и время прощания с артисткой станет известно позже.

Райна Праудина родилась 23 сентября 1935 года в Чебоксарах. Народная артистка Латвийской ССР, заслуженная артистка РФ. В 1960-1989 годах была ведущей актрисой Рижского театра Русской драмы. Позже выступала в Государственном академическом театре имени Е.Вахтангова и театре "У Никитских Ворот".

утраты

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