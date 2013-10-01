В некоторых районах Подмосковья объявлен режим ЧС из-за гибели урожая

Коломенский, Зарайский и Каширский районы Московской области объявили режим чрезвычайной ситуации из-за гибели урожая.

Как сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владимир Барсуков, на сегодняшний день в Подмосковье собрано 95 тысяч тонн овощей – а это 37% от общего количества.

По его словам, в Подмосковье из-за подтоплений зафиксирована гибель зерновых культур, овощей и картофеля на площади 26 тысяч га в 17 муниципальных образованиях.