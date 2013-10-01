Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 октября 2013, 13:55

Экономика

В некоторых районах Подмосковья объявлен режим ЧС из-за гибели урожая

Коломенский, Зарайский и Каширский районы Московской области объявили режим чрезвычайной ситуации из-за гибели урожая.

Как сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владимир Барсуков, на сегодняшний день в Подмосковье собрано 95 тысяч тонн овощей – а это 37% от общего количества.

По его словам, в Подмосковье из-за подтоплений зафиксирована гибель зерновых культур, овощей и картофеля на площади 26 тысяч га в 17 муниципальных образованиях.

урожай сельское хозяйство чп мо подтопления

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика