01 октября 2013, 13:55Экономика
В некоторых районах Подмосковья объявлен режим ЧС из-за гибели урожая
Коломенский, Зарайский и Каширский районы Московской области объявили режим чрезвычайной ситуации из-за гибели урожая.
Как сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владимир Барсуков, на сегодняшний день в Подмосковье собрано 95 тысяч тонн овощей – а это 37% от общего количества.
По его словам, в Подмосковье из-за подтоплений зафиксирована гибель зерновых культур, овощей и картофеля на площади 26 тысяч га в 17 муниципальных образованиях.