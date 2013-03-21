Новая велодорожка появится в ЮВАО в этом году

Новая велодорожка общей протяженностью 1,8 км появится в Юго-Восточном округе Москвы уже в этом году, сообщил префект ЮВАО Владимир Зотов.

Дорожку проложат в парке имени Шкулева около станции метро "Волжская". Кроме того, будет рассмотрена возможность оборудования велосипедных стоянок у некоторых станций метрополитена, чтобы, по словам Зотова, "велосипед уверенно пришел на наши улицы".

В минувшем году в ЮВАО были созданы две велодорожки общей протяженностью 7,9 км. Это велодорожка в парке 850-летия Москвы и велодорожка в парке имени Артема Боровика.