26 апреля 2013, 23:34

Происшествия

"Белгородскому стрелку" предъявлено новое обвинение

Сергею Помазуну, который 22 апреля застрелил шесть человек в Белгороде, предъявлено новое обвинение. Его обвиняют по статьям "Убийство двух и более лиц из корыстных и хулиганских побуждений", "Хищение оружия и боеприпасов" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

"По версии следствия, Помазун завладел принадлежащим его отцу охотничьим карабином и прибыл к магазину "Охота" с целью хищения оружия. Находясь в магазине, он произвел в находившихся там двух продавцов и посетителя выстрелы из карабина "Вепрь-308", причинив им телесные повреждения, от которых они скончались на месте происшествия", – сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

После этого он похитил из магазина два карабина "Тигр". Позже на улице Помазун выстрелил в троих прохожих, которые также скончались. При задержании 23 апреля Помазун нанес несколько ударов ножом сотруднику линейного отделения полиции.

убийства следствие обвинения Сергей Помазун

