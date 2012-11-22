Задержанный за разбой в Москве подозревается в убийстве

Задержанный за разбойное нападение на перевозчика денег в Москве подозревается в убийстве. Отпечатки пальцев 30-летнего уроженца Армении совпали с отпечатками, которые обнаружили на месте еще одного преступления в июле прошлого года.

"В автомобиле Mercedes был застрелен 33-летний житель Московской области. Инцидент произошел возле дома №1 на Тихорецком бульваре", - сообщили в пресс-службу ГУ МВД по Москве.

В ходе следствия выяснилось, что в машину к мужчине сели двое неизвестных. Они выстрелили жертве в живот и скрылись на серебристой иномарке.

Напомним, что подозреваемого в убийстве задержали 21 ноября, когда он с сообщниками напал на предпринимателя. На улице Нижние Поля авто бизнесмена обстреляли из травматики. Затем из салона похитили сумку , в которой находилось более 16 миллионов рублей.

Злоумышленники попытались скрыться, но попали в ДТП.

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