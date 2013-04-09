Форма поиска по сайту

09 апреля 2013, 22:58

Штангистка Черемшанова завоевала серебро чемпионата Европы

Российская штангистка Светлана Черемшанова завоевала серебро чемпионата Европы по тяжелой атлетике. Соревнования проходят в столице Албании Тиране.

Черемшанова стала второй в весовой категории до 53 килограммов, набрав 188 килограммов по сумме двух упражнений, сообщает "Р-Спорт".

Победительницей турнира стала украинка Юлия Паратова, бронзовым призеров - Майя Иванова из Болгарии.

Соревнования завершатся 15 апреля.

тяжелая атлетика

