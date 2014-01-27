Форма поиска по сайту

27 января 2014, 13:18

Культура

Юбилейный вечер худрука "Шалом" Александра Левенбука пройдет в Москве

Юбилейный вечер Александра Левенбука - художественного руководителя еврейского театра "Шалом", народного артиста России, одного из создателей и ведущих программы "Радионяня" - состоится 29 января в Центральном Доме актера.

В программе – выступления приглашенных гостей-артистов, музыкальные номера из репертуара "Шалом".

На мероприятия приглашены Алла Пугачева, Иосиф Кобзон, Никас Сафронов, Максим Галкин, Ефим Смолин, Аркадий Арканов, Александр Журбин, Игорь Демарин, Евгений Петросян, Леон Оганезов, Владимир Винокур, Борис Ривчун, Михаил Глуз и другие гости.

Вход по пригласительным. Необходима регистрация по электронной почте shalom.teatr.pr@gmail.com.

Начало в 19.00.

