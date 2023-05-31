Госдума отложила на год перевод туроператоров на "Электронную путевку"

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Реализацию закона о системе "Электронная путевка" для туроператоров перенесли на год из-за сложной адаптации к системе. Об этом сообщил врио замдиректора департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Министерства экономического развития России Тимур Бадмажапов, пишет РИА Новости.

В среду, 31 мая, Государственная дума приняла во втором чтении поправки к законопроекту об особенностях расторжения договора об осуществлении турпродукта при частичной мобилизации. Данные условия предполагают ответственность за неуказание данных в электронную путевку, которая наступает для туристических операторов во внутреннем туризме с 1 сентября 2024 года.

В связи с этим обязательное внесение сведений в единую информационную систему электронных путевок переносится на год.

"На внутреннем рынке работают около 4 тысяч туроператоров, многие их них это некрупные туроператоры, не имеющие своих информационных систем. Соответственно, для таких туроператоров процесс адаптации к системе "Электронная путевка" проходит дольше", – сказал Бадмажапов.

По его словам, Госдума и Минэкономразвития неоднократно консультировались по этому вопросу с туротраслью. Поэтому приняли решение о поддержке туроператоров и предоставлении возможности подготовки к включению в эту систему.

Для туроператоров по выездному туризму в настоящее время оставлен прежний срок для перехода на "Электронную путевку", то есть с 1 сентября 2023 года.

Ранее депутаты Госдумы одобрили закон, предполагающий возврат средств за путевки военнослужащим и их семьям.

Согласно инициативе, мобилизованный в ВС РФ, служивший по контракту в период с 24 февраля 2022 года или же доброволец будет вправе рассчитывать на возврат средств за путевки после расторжения договора с турагенством. Граждане этой категории, а также члены их семей могут потребовать разорвать соглашение и вернуть деньги, выплаченные по договору в течение трех лет со дня заключения.

