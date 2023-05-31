Госдума одобрила проект о возврате средств за путевки военнослужащим

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Депутаты Госдумы одобрили закон, предполагающий возврат средств за путевки военнослужащим и их семьям. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Согласно инициативе, мобилизованный в ВС РФ, служивший по контракту в период с 24 февраля 2022 года или же доброволец будет вправе рассчитывать на возврат средств за путевки после расторжения договора с турагенством. Такие граждане, а также члены их семей, могут потребовать разорвать соглашение и вернуть деньги, выплаченные по договору в течение трех лет со дня заключения.

Все средства должны возвращаться за счет туроператора за 10 дней со дня подачи требования. Если у агентства не будет хватать денег, то сумма может быть возвращена из фонда персональной ответственности туроператора в порядке, установленном российским правительством. Нововведения будут распространяться на договоры, заключенные от 1 сентября 2021 года.

Ранее сообщалось, что призванные на службу в ВС РФ граждане смогут взять кредитные каникулы задним числом, определить разрешается любую дату после начала мобилизации. В исключение попадают каникулы по кредитным картам, которые начинаются не раньше даты подачи требования, поделились в Центробанке.