Китай разрешит въезд туристическим группам из-за рубежа с 31 марта

Фото: ТАСС/Артем Иванов

Китай разрешил туроператорам ввозить в государство туристические группы из других стран. Об этом министерство культуры и туризма КНР проинформировало в китайской социальной сети Weibo.

"Уведомляем, что с 31 марта восстанавливается оказание туристическими агентствами и онлайн-туроператорами услуг по въезду иностранных туристических групп и бронирований "билет и гостиница", – говорится в сообщении.

С начала коронавирусной пандемии в КНР действовали строгие правила. Но уже с конца 2022 года власти стали поэтапно отменять их.

Ранее департамент консульских дел МИД КНР заявил, что Пекин с 15 марта возобновит рассмотрение и выдачу всех категорий виз для въезда в государство. Отмечается, что коррективы в деятельности будут относиться ко всем органам за рубежом КНР, которые осуществляют выдачу виз.

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