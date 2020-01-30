В Москве представили экстрим-тур "Покорители холода" в Якутию

Фото: Русское географическое общество

В Москве состоялась презентация первого в мире экстрим-тура "Покорители холода" по поиску самых низких температур Северного полушария. Об этом сообщили в Русском географическом обществе.

Идею данной экспедиции еще в 1999 году высказал член Национальной академии туризма Вячеслав Игнатьев. Проект подготовили при поддержке Российского географического общества, Правительства Республики Саха (Якутия) и Федерального агентства по туризму.

Игнатьев обнаружил, что в разных регионах Оймчкона температура отличается, и задумал сформировать туристический маршрут. На подготовку потребовалось более десятка лет, однако первая тестовая поездка уже состоялась в период с 11 по 22 января нынешнего года.

Организаторы маршрута считают, что массовые экспедиции привлекут внимание мирового сообщества к изменению климата, ускорят развитие российского Крайнего Севера и позволят сохранить уникальную культуру Якутии.

По словам эксперта Российского экспортного центра Натальи Беляковой, "Покорители холода" могут в перспективе стать визитной карточкой якутского туризма. Участники проекта смогут побывать в настоящей научной экспедиции и познакомиться с бытом северных народов.

Отдельный интерес программа представляет для российских компаний. Став инвесторами или соорганизаторами проекта, они смогли бы продемонстрировать свои продукты и поддержать развитие региона.

Вторая экспедиция "Покорители холода" запланирована на период с 6 января по 6 февраля 2021 года. Дата выбрана неслучайно – именно в это время в Якутии наиболее сильные и устойчивые морозы.

Россияне все же предпочитают тепло, как рассказал руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков. По словам специалиста, жители страны хотят отдыхать в Крыму, на Байкале, в Алтайском крае, Сочи и Санкт-Петербурге.

