В Москве представили экстрим-тур "Покорители холода" в Якутию

Фото: Русское географическое общество
В Москве состоялась презентация первого в мире экстрим-тура "Покорители холода" по поиску самых низких температур Северного полушария. Об этом сообщили в Русском географическом обществе.
Идею данной экспедиции еще в 1999 году высказал член Национальной академии туризма Вячеслав Игнатьев. Проект подготовили при поддержке Российского географического общества, Правительства Республики Саха (Якутия) и Федерального агентства по туризму.
Игнатьев обнаружил, что в разных регионах Оймчкона температура отличается, и задумал сформировать туристический маршрут. На подготовку потребовалось более десятка лет, однако первая тестовая поездка уже состоялась в период с 11 по 22 января нынешнего года.
Организаторы маршрута считают, что массовые экспедиции привлекут внимание мирового сообщества к изменению климата, ускорят развитие российского Крайнего Севера и позволят сохранить уникальную культуру Якутии.
По словам эксперта Российского экспортного центра Натальи Беляковой, "Покорители холода" могут в перспективе стать визитной карточкой якутского туризма. Участники проекта смогут побывать в настоящей научной экспедиции и познакомиться с бытом северных народов.
Отдельный интерес программа представляет для российских компаний. Став инвесторами или соорганизаторами проекта, они смогли бы продемонстрировать свои продукты и поддержать развитие региона.
Вторая экспедиция "Покорители холода" запланирована на период с 6 января по 6 февраля 2021 года. Дата выбрана неслучайно – именно в это время в Якутии наиболее сильные и устойчивые морозы.
Россияне все же предпочитают тепло, как рассказал руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков. По словам специалиста, жители страны хотят отдыхать в Крыму, на Байкале, в Алтайском крае, Сочи и Санкт-Петербурге.
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