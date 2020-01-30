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Общество

07:17

Россияне назвали самые желанные места для отдыха

общество туризм

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков заявил, что россиянам интереснее всего было бы поехать отдыхать в Крым, на Байкал, в Алтайский край, Сочи и Санкт-Петербург.

На презентации совместного исследования ВЦИОМ и Центра развития региональной политики он также добавил, что большинство опрошенных "хотят ехать отдыхать не на пляжи и какие-то другие виды отдыха, а как раз за культурными достопримечательностями и новыми впечатлениями".

Вторым по величине потенциальным рейтингом после культуры является природа и животный мир. В этом смысле наиболее перспективным регионом является Камчатка, которая еще до недавнего времени была "законсервированным краем".

Среди причин того, почему россияне не путешествуют, можно выделить высокую стоимость и отсутствие времени. При этом плохой сервис беспокоит всего лишь 3%, а проблемы транспорта, низкий комфорт – лишь 2%, цитирует Гращенкова РИА Новости.

Опрос был проведен "ВЦИОМ-Спутник" 13 и 26 ноября 2019 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет по телефону методом случайной выборки стационарных и мобильных. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

В 2019 году самым популярным направлением стала Турция. В эту страну россияне приобрели 41,9% от общего количества проданных пакетных туров. Вторую строчку рейтинга занимает Кипр с показателями в 10,8% проданных путевок. Россия замыкает тройку лидеров, обогнав Таиланд.

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