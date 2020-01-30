Бизнесмены обвинили сервис Booking в манипулировании отелями

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Представители организации "Опора России" обратились в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с жалобой на сервис бронирования Booking. Об этом сообщает издание "Коммерсант".

По мнению бизнесменов, сервис должен указывать, что информация о ограниченном числе свободных номеров касается жилья, реализуемого только через этот сайт. На других сервисах бронирования эти же номера могут быть доступны. Также Booking следует показывать полную стоимость брони с учетом налогов и сборов, уверены в организации.

В обращении подчеркивается, что сервис должен перестать обязывать отели снизить цену на жилье, если посетители сайта смогли найти более дешевый вариант размещения. Сейчас разницу в цене возвращают предприниматели, чьи предложения содержат соответствующие приписки.

Ранее вице-президент Гильдии рестораторов и отельеров Сергей Колесников выразил мнение, что в России необходимо создать специальный департамент, который будет регулировать работу гостиниц и хостелов.

