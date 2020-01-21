Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

21 января, 17:54

Департамент гостеприимства предложили создать в России

общество

Фото: ТАСС/Павел Смертин

В России необходимо создать специальный департамент, который будет регулировать работу гостиниц и хостелов, сообщил вице-президент Гильдии рестораторов и отельеров Сергей Колесников.

"На сегодняшний день отдельно взятого департамента гостеприимства нет. На сегодняшний день людей, которые занимаются нашими чаяниями, кому можно пожаловаться, ну, в принципе, не существует. Ведомства, занимающегося гостиницами, хостелами, в прямой постановке вопроса нет", – приводит слова Колесникова ИА "НСН".

Ранее сообщалось, что в Совете Федерации на фоне трагедии в пермском хостеле планируют обсудить возможность запрета размещения хостелов в подвалах, где размещены коммуникации. Об этом рассказал председатель комитета Совфеда по федеративному устройству и региональной политике Олег Мельниченко. Он отметил, что произошедшее будет проанализировано в комитете.

В ночь на 20 января в мини-гостинице "Карамель" в Перми произошел прорыв трубы отопления. Согласно данным Минздрава, пять человек погибли, шестеро пострадавших с ожогами госпитализированы, еще трое человек отказались от госпитализации. Среди погибших при прорыве трубы в Перми оказался пятилетний ребенок.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика