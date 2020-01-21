Департамент гостеприимства предложили создать в России

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В России необходимо создать специальный департамент, который будет регулировать работу гостиниц и хостелов, сообщил вице-президент Гильдии рестораторов и отельеров Сергей Колесников.

"На сегодняшний день отдельно взятого департамента гостеприимства нет. На сегодняшний день людей, которые занимаются нашими чаяниями, кому можно пожаловаться, ну, в принципе, не существует. Ведомства, занимающегося гостиницами, хостелами, в прямой постановке вопроса нет", – приводит слова Колесникова ИА "НСН".

Ранее сообщалось, что в Совете Федерации на фоне трагедии в пермском хостеле планируют обсудить возможность запрета размещения хостелов в подвалах, где размещены коммуникации. Об этом рассказал председатель комитета Совфеда по федеративному устройству и региональной политике Олег Мельниченко. Он отметил, что произошедшее будет проанализировано в комитете.

В ночь на 20 января в мини-гостинице "Карамель" в Перми произошел прорыв трубы отопления. Согласно данным Минздрава, пять человек погибли, шестеро пострадавших с ожогами госпитализированы, еще трое человек отказались от госпитализации. Среди погибших при прорыве трубы в Перми оказался пятилетний ребенок.