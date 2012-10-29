Ростуризм предупреждает о кражах в отеле Туниса

Посольство России передало в Ростуризм предупреждение российско-тунисской туристической компании о неоднократных кражах личных вещей и денег россиян из номеров тунисского отеля "Эден-Клаб" (Eden Club) в городе Монастир.

В связи с тем, что администрация отеля не только не приняла надлежащих мер по обеспечению безопасности, но и вела себя бестактно по отношению к гражданам нашей страны, российское посольство отправило письмо в надзорную инстанцию – тунисский офис по туризму, сообщается на сайте федерального агентства.

Власти рекомендуют россиянам, проживающим в этом отеле, быть бдительными.

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