Круизы по Черному морю из Сочи в Крым отменят до середины лета

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Круизы по Черному морю из Сочи в Крым и Абхазию будут временно отменены – до середины июля 2020 года. Об этом сообщает РИА Новости.

"В связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой и продлением карантина на территории Краснодарского края сообщаем, что ближайшие круизы отменяются. Ориентировочная дата возобновления круизов – середина июля 2020 года", – сообщили в компании "Черноморские круизы".

Ранее стало известно об отмене пяти рейсов лайнера "Князь Владимир" в период с 22 марта по 25 апреля. В конце мая компания-перевозчик заявила об отмене еще нескольких туров.

В компании подчеркнули, что новая информация о возобновлении навигации основана на консультациях с российским министерством транспорта.

Туристам в качестве компенсации предложили перенести дату круиза на другое время в 2021 году. При этом им обещают сохранение первоначальной стоимости поездки, а также условий – к ним относятся категории кают и состав гостей.

Как было установлено ранее, в сезоне-2020 лайнер "Князь Владимир" должен был расширить традиционный маршрут Сочи – Новороссийск – Ялта – Севастополь – Сочи рейсом в Абхазию.

Из-за коронавируса российские туроператоры намерены скорректировать сроки летнего сезона. По внутренним направлениям его старт будет сдвинут на позднее начало или середину июля. Данное решение также объясняется тем, что регионы РФ в разные сроки выходят из режима ограничений.

