"Известия": Владимир и Ярославль – самые популярные направления для осеннего отдыха

Фото: 123RF/andron19821982

Осенью россияне планируют активно путешествовать внутри страны. В 2025 году наибольший приток туристов в этот период ожидают Владимирская и Ярославская области. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные туристических сервисов по бронированию.

Эксперты выяснили, что регионы Центральной России и Татарстан стали самыми востребованными осенними направлениями для российских туристов. Наибольший прирост зафиксирован во Владимирской области – на 130%. Также в два раза увеличился спрос на поездки в Ярославскую область.

Такая большая популярность Ярославля и Владимира у туристов связана с тем, что эти регионы входят в Золотое кольцо России, которое традиционно входит в число лидеров по продажам экскурсионных туров внутри страны.

Кроме того, в топ-5 регионов для путешествий вошли Самарская область (спрос увеличился на 86%), Тульская область (84%) и Татарстан – 77%.

Отмечается, что туристическая привлекательность регионов Центральной России растет благодаря удобной транспортной доступности для жителей соседних регионов, в первую очередь Подмосковья. Поездки по этим направлениям позволяют значительно сэкономить на авиаперелетах.

При этом в межсезонье самыми популярными направлениями у российских туристов остаются Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и Ростов-на-Дону.

Ранее финансовый эксперт Анна Набатова рассказала, как не потратить все деньги в отпуске. По ее мнению, расписывание будущих расходов позволит отделить главное в отпуске от несущественного, благодаря чему удастся снизить затраты на ненужные для отдыха вещи.