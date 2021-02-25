Туристов без справки на COVID-19 не пустят в Турцию в марте

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До 31 марта у туристов, прибывших в Турцию, будут требовать справки о результатах ПЦР-теста на коронавирус. Об этом сообщает АТОР.

"Министерство здравоохранения Турции продлило требование о наличии документа с отрицательным результатом анализа для пассажиров старше шести лет", – говорится в сообщении турецкого национального авиаперевозчика.

Теперь тест нужно сдавать не ранее чем за 72 часа до планируемого вылета. При посадке в самолет справки должны проверить, без нее путешественнику будет отказано в перелете.

Документ по-прежнему не нужен транзитным и трансферным пассажирам из России, которые следуют в третьи страны.

С 1 марта Кипр возобновит выдачу туристических виз для россиян. Они будут выдавать в электронном виде.