Туроператоры Гонконга высоко оценивают потенциал туристического рынка России

Фото: 123RF/rawpixel

Гонконгские туроператоры высоко оценивают потенциал российского туристического рынка и работают на этом направлении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на генконсула РФ в Гонконге и Макао Анатолия Каргаполова.

"Традиционной популярностью пользуются маршруты, предусматривающие посещение Москвы и Санкт-Петербурга, значителен интерес к путешествиям на Дальний Восток, а также в северные места нашей страны", – сказал он.

По словам Каргаполова, наиболее привлекательными местами для граждан РФ в Гонконге являются пик Виктория, Аллея звезд, статуя Большого Будды, музеи и многочисленные рестораны с торговыми центрами. Кроме того, продолжил генконсул, между Россией и гонконгской стороной существует устойчивая правовая база.

На этом фоне Каргаполов напомнил, что с 2009 года в эту часть Китая можно приезжать без визы сроком до 14 дней.

Ранее в СМИ писали, что Росавиация предложила авиаперевозчикам РФ открыть рейсы в Северную Корею. По данным прессы, представители регулятора обсуждают с коллегами из КНДР возможности расширения авиасообщения между двумя странами.

Почти половина московских отелей забронирована на новогодние праздники