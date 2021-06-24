Профессор поддержал инициативу Петра Толстого о развитии детского отдыха в стране

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Руководитель Всероссийского фонда образования и сопредседатель движения "Образование для всех" Сергей Комков поддержал идею вице-спикера Госдумы Петра Толстого о доступном и безопасном летнем отдыхе для детей.

Эксперт увидел в данной инициативе стратегическую задачу российских властей.

"Именно на уровне регионов нужно продумать механизм, который даст родителям стопроцентную гарантию: с их ребенком не произойдет ничего плохого, пока он находится вне дома. Считаю целесообразным привлекать для этого квалифицированных медицинских работников", – заявил Комков.

Профессор добавил, что сейчас в стране уже ведется реконструкция, а также обновление инфраструктуры детских санаториев и лагерей. Кроме того, по мнению специалиста, следует заняться вопросом заброшенных лагерей и объектов, переданных частникам.

Помимо этого, Сергей Комков назвал доступность детского отдыха, о которой заявил Толстой, еще одним важным аспектом летнего досуга. Эксперт допустил, что в России могут вернуть советскую модель с бесплатными путевками в лагеря и санатории для детей.

Накануне Петр Толстой заявил, что для партии "Единая Россия" важно поддерживать прямой диалог с избирателями, а также решать озвученные гражданами проблемы.