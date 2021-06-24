Профессор поддержал инициативу Петра Толстого о развитии детского отдыха в стране

Фото: Александр Чикин
Руководитель Всероссийского фонда образования и сопредседатель движения "Образование для всех" Сергей Комков поддержал идею вице-спикера Госдумы Петра Толстого о доступном и безопасном летнем отдыхе для детей.
Эксперт увидел в данной инициативе стратегическую задачу российских властей.
"Именно на уровне регионов нужно продумать механизм, который даст родителям стопроцентную гарантию: с их ребенком не произойдет ничего плохого, пока он находится вне дома. Считаю целесообразным привлекать для этого квалифицированных медицинских работников", – заявил Комков.
Профессор добавил, что сейчас в стране уже ведется реконструкция, а также обновление инфраструктуры детских санаториев и лагерей. Кроме того, по мнению специалиста, следует заняться вопросом заброшенных лагерей и объектов, переданных частникам.
Помимо этого, Сергей Комков назвал доступность детского отдыха, о которой заявил Толстой, еще одним важным аспектом летнего досуга. Эксперт допустил, что в России могут вернуть советскую модель с бесплатными путевками в лагеря и санатории для детей.
Накануне Петр Толстой заявил, что для партии "Единая Россия" важно поддерживать прямой диалог с избирателями, а также решать озвученные гражданами проблемы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: