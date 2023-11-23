Новогодние путевки по РФ и за рубеж подорожали на 10–15%

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Новогодние путевки по России и в другие страны подорожали на 10–15% в этом сезоне. Об этом исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова рассказала на пресс-конференции.

"Цены выросли на 10–15% на новогодние туры по сравнению с прошлым годом", – цитирует ее Агентство "Москва".

По ее словам, спрос при этом увеличился на 20–50%.

Ранее аналитики выяснили, что граждане РФ стали чаще выбирать для поездок внутренние маршруты. Согласно исследованию OneTwoTrip, доля заказов внутри страны за год выросла на 14,0%, до 78,4%. Самым популярным направлением по России стала Москва – на нее пришлось 25,2% от общего числа заказов.

Кроме того, российская столица – лидер в перечне направлений для внутреннего новогоднего туризма. В ноябре путешественники начали активно бронировать гостиницы на период зимних каникул – только за последние дни спрос вырос сразу в 1,5 раза.

Почти половина московских отелей забронирована на новогодние праздники