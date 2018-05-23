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Общество

23 мая 2018, 13:45

В Ростуризме не поддержали запрет на использование Booking.com

туризм

Фото: depositphotos/gutaper

В Ростуризме не поддержали идею о запрете сервиса Booking.com в России, сообщает пресс-служба агентства.

Уточняется, что у Ростуризма нет полномочий по запрету на использование сервиса. Кроме того, агентство не планирует регулировать его деятельность. "Ростуризм не поддерживает предложение по ограничению действия данного сервиса на территории России, поскольку он востребован российскими гражданами, которые активно пользуются его возможностями для организации самостоятельных турпоездок по стране и за рубеж", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что департамент туризма и региональной политики Минкультуры поручил Ростуризму рассмотреть вопрос о запрете работе Booking.com в России. В министерстве культуры позднее заявили, что они не имеют полномочий по запрету использования сервиса Booking.com. "Ведомство категорически против подобной постановки вопроса в принципе", – подчеркнула директор департамента туризма и региональной политики Минкультуры России Ольга Ярилова.

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