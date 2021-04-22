В АТОР рассказали, когда могут открыть прямое авиасообщение с курортами Египта

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Прямое авиасообщение с курортами Египта может открыться не раньше второй половины мая 2021 года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе.

"Есть еще некий инсайд, который позволяет делать такой прогноз, что на майские праздники, скорее всего, Египта не будет", – уточнила Ломидзе.

Ранее в МИД заявили, что в ближайшее время могут запустить прямые рейсы до Египта. Это сэкономит время и деньги туристов, а также станет хорошей альтернативой турецким курортам.

Однако позднее в Оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией заявили, что решение о возобновлении авиасообщения с курортами Египта пока не принято. Специалисты подчеркнули, что в случае принятия такого решения о нем сообщат дополнительно.

Тем не менее возобновление чартерных рейсов с Египтом, которых не было с 2015 года, уже прорабатывают несколько российских авиакомпаний. В турагентствах уверяют, что откроют бронь путевок, как только официально разрешат перелеты.

