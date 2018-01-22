Ростуризм составит "черный список" отелей, которые завышают цены к ЧМ-2018

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ростуризм составит "черный список" отелей, которые завышают цены на период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщила глава правового управления ведомства Изо Арахамия.

"Ростуризм провел мониторинг цен и выявил факт завышения установленных и утвержденным правительством цен на размещение в отелях в период ЧМ-2018. Сейчас готовится список отелей, завышающих цены. Он будет размещен на сайте Ростуризма, а в отели будут направлены соответствующие письма", – сказала она, передает "Интерфакс".

С 22 января Роспотребнадзор открыл горячую линию‪ по ‬‪вопросам цен на гостиничные услуги‬. Ведомство будет штрафовать отели за завышение стоимости проживания на время спортивного мероприятия.

Цены на гостиницы нельзя будет завышать в период с 15 мая по 15 августа. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что требование на непревышение максимальных цен распространяется как на сами отели, так и на туроператоров, которые формируют для туристов пакеты услуг.