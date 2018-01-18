Роспотребнадзор откроет горячую линию в преддверии ЧМ-2018

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia
С 22 января Роспотребнадзор открывает "горячую линию" по вопросам цен на гостиничные услуги. Ведомство будет штрафовать отели за завышение стоимости проживания на время спортивного мероприятия.
Как сообщает "Российская газета", цены на гостиницы нельзя будет завышать в период с 15 мая по 15 августа. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что требование на непревышение максимальных цен распространяется как на сами отели, так и на туроператоров, которые формируют для туристов пакеты услуг.
Информация о телефонах "горячих линий" будет размещена на сайтах территориальных органов Роспотребнадзора и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" в субъектах Российской Федерации.
Ранее сообщалось, что депутаты Мосгордумы хотят усилить контроль за арендой жилья, чтобы предотвратить незаконное появления хостелов перед чемпионатом мира по футболу.
Также отмечалось, что с января по сентябрь 2017 года было проведено 53 проверки хостелов, 39 из них – органами прокуратуры. Среди основных нарушений – отсутствие изолированного входа в хостел от жилой части дома.
К административной ответственности привлекли 37 лиц. В том числе вынесено 29 постановлений о назначении административного штрафов на общую сумму 500 тысяч рублей. Материалы по восьми проверкам направлены в районные суды.
Ранее стало известно, что в столице к чемпионату мира 2018 года забронировали более 40 тысяч номеров, что составляет около 60 процентов от всего номерного фонда города. Футбольные болельщики обычно выбирают хостелы и недорогие мини-отели.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: