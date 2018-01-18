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18 января, 10:56

Роспотребнадзор откроет горячую линию в преддверии ЧМ-2018

город общество

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia

С 22 января Роспотребнадзор открывает "горячую линию"‪ по ‬‪вопросам цен на гостиничные услуги‬. Ведомство будет штрафовать отели за завышение стоимости проживания на время спортивного мероприятия.

Как сообщает "Российская газета", цены на гостиницы нельзя будет завышать в период с 15 мая по 15 августа. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что требование на непревышение максимальных цен распространяется как на сами отели, так и на туроператоров, которые формируют для туристов пакеты услуг.

Информация о телефонах "горячих линий" будет размещена на сайтах территориальных органов Роспотребнадзора и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" в субъектах Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что депутаты Мосгордумы хотят усилить контроль за арендой жилья, чтобы предотвратить незаконное появления хостелов перед чемпионатом мира по футболу.

Также отмечалось, что с января по сентябрь 2017 года было проведено 53 проверки хостелов, 39 из них – органами прокуратуры. Среди основных нарушений – отсутствие изолированного входа в хостел от жилой части дома.

К административной ответственности привлекли 37 лиц. В том числе вынесено 29 постановлений о назначении административного штрафов на общую сумму 500 тысяч рублей. Материалы по восьми проверкам направлены в районные суды.

Ранее стало известно, что в столице к чемпионату мира 2018 года забронировали более 40 тысяч номеров, что составляет около 60 процентов от всего номерного фонда города. Футбольные болельщики обычно выбирают хостелы и недорогие мини-отели.

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