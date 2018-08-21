Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный
Туроператор "Натали Турс" получила 12 тысяч претензий от клиентов, сообщается на сайте Ассоциации "Турпомощь".
"В настоящее время идет работа по определению их правового статуса туристов-клиетов компании, которые обратились с жалобами", – отметили в ассоциации по итогам совещания в Федеральном агентстве по туризму (Ростуризм).
Уточняется, что с 2 июля этого года по настоящий день компания продолжает исполнять обязательства перед клиентами и выдает оплаченные ранее авиабилеты, а также осуществляет визовую поддержку. Помимо этого, был осуществлен возврат денежных средств по ранее оплаченным заявкам по 20 договорам на сумму 3,5 миллиона рублей.
Ранее компания "Натали Турс" официально объявила о приостановке деятельности и отметила, что аннулирует все туры на с 4 июля по 30 сентября этого года.
Помимо этого, за ситуацией вокруг турагентства следит Роспотребнадзор. Сейчас ведомство запустило горячую линию для помощи клиентам "Натали Турс". Обратиться за консультацией и разъяснением по возвращению денежных средств можно по телефону 8 (495) 785 37 41.
Согласно предварительной оценке Ассоциации туроператоров России, ущерб от действий "Натали Турс" составил почти 1,2 миллиарда рублей. Количество пострадавших путешественников оценивается более 30 тысячами человек.
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