Компания "Натали Турс" объявила о приостановке деятельности

Фото: ТАСС/Сергей Коньков
Компания "Натали Турс" официально объявила о приостановке деятельности, сообщение размещено на сайте туроператора.
Как отметили в Ассоциации туроператоров России, компания фактически не ведет операционную деятельность с конца июня 2018 года. Об аннулировании всех туров на период с 4 июля по 30 сентября 2018 года было объявлено в июле. Компания обещала возместить путешественникам убытки.
Ранее столичная прокуратура провела проверку и потребовала возбудить уголовное дело в отношении сотрудников компании "Натали Турс".
За ситуацией также следит Роспотребнадзор, ведомство запустило горячую линию для помощи клиентам "Натали Турс". Обратиться за консультацией и разъяснением по возвращению денежных средств можно по телефону 8 (495) 785 37 41.
Ущерб от действий туроператора, внезапно прекратившего продажу туров и выполнение чартеров, составил почти 1,2 миллиарда рублей. Это предварительная оценка Ассоциации туроператоров России. Число пострадавших путешественников – более 30 тысяч человек.
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