Прокуратура потребовала возбудить дело против сотрудников "Натали Турс"

9 августа, 17:31
Фото: ТАСС/Сергей Коньков
Столичная прокуратура провела проверку и потребовала возбудить уголовное дело в отношении сотрудников компании "Натали Турс".
"Материалы прокурорской проверки соблюдения туроператором требований федерального законодательства о защите прав потребителей и туристической деятельности направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании", – цитирует официального представителя надзорного ведомства Людмилу Нефедову "Интерфакс".
По ее словам, ситуация находится на контроле прокуратуры. О начале проверки сообщалось 20 июля.
За ситуацией также следит Роспотребнадзор, ведомство запустило горячую линию для помощи клиентам "Натали турс". Обратиться за консультацией и разъяснением по возвращению денежных средств можно по телефону 8 (495) 785 37 41.
Ущерб от действий туроператора, внезапно прекратившего продажу туров и выполнение чартеров, составил почти миллиард 200 тысяч рублей. Это предварительная оценка Ассоциации туроператоров России. Число пострадавших путешественников – более 30 тысяч человек.
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